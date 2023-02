Arisa , "non mi vergogno": Siffredi e il po***o, verità piccanti

10 febbraio 2023 a

Alla vigilia del duetto sul palco dell’Ariston con Gianluca Grignani, Arisa ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato di Sanremo 2023 ma anche di se stessa. Nella quarta serata del Festival l’artista duetterà con Grignani sulle note di Destinazione Paradiso, uno dei principali successi di Gianluca. “Un brano bellissimo - ha sottolineato Arisa - molti mi hanno chiesto di cantare insieme al Festival ma a questo giro la canzone giusta per me è soltanto Destinazione Paradiso”.

Tra l’altro Arisa avrebbe potuto partecipare alla gara: “Ho presentato le canzoni in ritardo come sempre. Magari Amadeus ha voluto dare spazio ad altri. Mi dispiace sempre non esserci”. Non le resta quindi che duettare con Grignani e fare il tifo per una collega della quale non ha voluto fare il nome: si è limitata a dire che è “una che lavora molto”, con il pensiero che è quindi andato a Elodie, Levante e Giorgia.

Arisa è stata pungolata anche sulla questione Rocco Siffredi: “Non faccio la schifiltosa. Di certo non mi dispiace e non mi vergogno di essere sua amica e di fare foto con lui. Le persone hanno fatto due più due ma io non ho mai detto che sarei diventata una pornostar”. Parlando invece di rimpianti, l’artista ha rivelato “di essere impaziente e di pretendere troppo dagli altri, soprattutto dalle persone che ho intorno. Risultato? Spesso mi hanno scambiato per un bancomat”.