Iva Zanicchi, "quello non posso farlo"

A 83 anni Iva Zanicchi è ancora piena di vita e continua a “scorrazzare” su tutti i canali televisivi. Intervistata dal settimanale Vero, l’artista ha confermato di non riuscire a fermarsi, nonostante la figlia cerchi di convincerla a rilassarsi e a godersi la vita. Lei però di abbandonare la musica e la televisione non ne ha proprio intenzione: “Posso rallentare, ma fermarmi mai”.

La Zanicchi ha poi ammesso di non credere che riuscirà a rallentare, non a caso prossimamente sarà in giuria a Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. “Oltre a questo, mi esibirò anche come cantante”, ha anticipato la Zanicchi a proposito del prossimo impegno lavorativo. Quindi non solo non ha intenzione di abbandonare la televisione, ma anzi sta già pianificando cosa fare una volta terminata la nuova edizione dello show di Rai1.

Nel corso dell’intervista la Zanicchi ha anche parlato della sua vita e di sua nipote, che ha più volte espresso la volontà di percorrere le orme della nonna. La cantante ha precisato che al momento sua nipote sta studiando psicologia all’università e che non vuole illuderla riguardo a una possibile carriera: “Studia psicologia e questo è importante. Non la ostacolo, ma non la voglio illudere. Ci vogliono le basi perché l’improvvisazione non porta da nessuna parte”.