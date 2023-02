Amadeus si impappina: in panico con Elisa e Giorgia

10 febbraio 2023 a

Troppe emozioni, anche per Amadeus. Lo scafatissimo conduttore del Festival di Sanremo si impappina per la prima volta, per davvero, nel momento di presentare i brani di Giorgia ed Elisa, protagoniste di uno dei duetti più attesi e intensi della quarta serata della kermesse, quella dedicata alle cover. Tutto l'Ariston si alza in piedi per la "sfida' tra le due amiche, 22 anni dopo il loro debutto al Festival.

E' un momento storico, perché le due più incredibili voci femminili della musica italiana degli ultimi 30 anni si esibiscono, insieme, nei loro due più grandi successi: Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d'azzurro. Ma proprio quando deve presentare i due brani, Amadeus si inceppa. Si ferma, balbetta, va in confusione, non ricorda i titoli. Tanto che dev'essere la sua spalla Gianni Morandi, con insolita veemenza, a sostituirsi al conduttore e "lanciare" Giorgia, in gara, ed Elisa, sua ospite.

A quel punto è spettacolo puro, con le due cantanti, fianco a fianco in tante cause sociali e ambientali, fanno a gara in una sfida di estensione vocale interpretando un medley dei due brani che presentati al Festival del 2001 regalarono loro rispettivamente il primo (Elisa) e il secondo posto (Giorgia). Tutto il pubblico è in piedi per loro. A fine esibizione, Giorgia consegna ad Amadeus un magnete per il frigo da parte di Ciuri, "patetico tentativo di conquistare punti alternativi" al Fantasanremo.