Sanremo 2023, Ferragni assente alla conferenza stampa: il sospetto

Niente conferenza stampa per Chiara Ferragni. La co-conduttrice della finalissima di Sanremo non ha affiancato Amadeus. Un'assenza non passata inosservata ai giornalisti che subito hanno chiesto il motivo. "Chiara ha già partecipato alla conferenza stampa della prima serata, avete avuto - rivolgendosi ai presenti - ampio spazio per porre le domande. Quindi abbiamo pensato che non fosse necessario", è stata la risposta del direttore artistico che ha aggiunto dettagli sulla co-conduzione. Al momento, infatti, non è previsto nessun monologo dell'influencer.

Eppure la spiegazione non convince. Alcuni credono che dietro l'assenza della Ferragni ci sia la polemica innescata dal marito Fedez. Il rapper ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami e ha poi chiesto a Giorgia Meloni di legalizzare la cannabis. Entrambe le uscite sono diventate un caso, al punto che sono state chieste le dimissioni di Stefano Coletta.

Che dunque il timore fosse che con la Ferragni in conferenza, i giornalisti le avrebbero rivolto domande su Fedez? Certo è che nei giorni scorsi l'influencer è stata criticata. Secondo diversi la Ferragni, oltre alle cose preparate, non sarebbe stata in grado di rispondere. "Dopo il monologo di Chiara Ferragni ho avuto la conferma di ciò che ho sempre pensato: i suoi orizzonti non vanno oltre le sue ciabatte Gucci. Forse negli ultimi tempi i più ingenui si sono bevuti le sue manfrine sulla sua fragilità e paura di fallire. In realtà il suo problema non è con se stessa ma con gli altri: lei ha paura di un'eventuale dissenso del pubblico".