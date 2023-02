Sanremo 2023, Fedez: "Sei ubriaco?", la rivelazione hot che fa scappare la Ferragni

11 febbraio 2023 a

Fedez ha scatenato una grossa polemica politica per via dell’attacco al governo, fatto all’oscuro della Rai, ma nelle ultime ore sta facendo parlare anche per un motivo più leggero. Nel corso di una diretta Instagram si è mostrato “un po’ brillo”, e ha quasi commesso una gaffe con la moglie Chiara Ferragni. Quest’ultima è stata invitata a unirsi alla diretta a gran voce e alla fine ha deciso di soddisfare il pubblico.

Quando si è collegata, Fedez ha speso belle parole per lei, che ha aperto il Festival di Sanremo e lo chiuderà stasera, sabato 11 febbraio. “Ti voglio dire che sono molto orgoglioso di te - ha dichiarato il rapper - per i messaggi che hai lanciato. Sei stata veramente pazzesca: non pensavo che avresti spaccato così tanto”. Poi però Fedez si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo: “Oggi ci siamo rivisti dopo qualche giorno…”. Capendo dove sarebbe andato a parare, la Ferragni gli ha intimato di fermarsi subito ("Sei ubriaco?", ha esclamato) e poi ha lasciato la diretta.

Continuando ad essere un po’ “allegro”, Fedez ha poi svelato qualche altro retroscena. A cominciare dal momento in cui, durante l’attesissimo duetto con gli Articolo 31, ha deciso di scendere dal palco dell’Ariston e di dare un bacio sulla guancia a una signora seduta in platea. "Volevo baciare Stefano Coletta - ha confessato Fedez - non l'ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico”.