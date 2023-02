Sanremo 2023, la diretta: Ucraina sul palco prima di Zelensky, il gesto di Tananai

11 febbraio 2023 a

Una maratona, più che una finale. La proclamazione del vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è prevista per le 2.52 del mattino. Con Amadeus e Gianni Morandi torna Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice. Tra le esibizioni dei 28 artisti in gara si alterneranno sul palco del teatro Ariston anche i Depeche Mode, Ornella Vanoni insieme a Gino Paoli, l’attrice Luisa Ranieri. Intorno all'1.15 Amadeus leggerà la tanto discussa lettera di Volodymyr Zelensky, che è stata approvata dalla Rai. Favorito d’obbligo per la vittoria finale è Marco Mengoni, che è stato in testa alla classifica fin dalla prima serata. Alla vigilia della finale il cantante si è emozionato fino alle lacrime: “Questo Sanremo - dice - me lo sto godendo tantissimo e vorrei mollare ancora di più le redini. Uno dei miei difetti è però che sono molto emotivo”. Il finale di questo Sanremo non è però già scritto: principale rivale di Mengoni è Ultimo, possibili outsider Mr Rain e Lazza.

ORE 21.30 - TANANAI PORTA L'UCRAINA SUL PALCO

L'Ucraina è salita sul palco dell'Ariston ben prima della lettera di Zelensky. Tananai si è esibito per quarto con Tango, una canzone che racconta la storia di Olga e Maxim, una coppia ucraina divisa dal conflitto. Tananai si è presentato stringendo in mano una rosa gialla e una blu (i colori dell'Ucraina) e le ha poi poggiate a terra. Inoltre ha ricordato che il video di Tango porta un messaggio di pace e di speranza: quella di poter un giorno cantare l'abbraccio del ricongiungimento tra i due ragazzi.

ORE 21.17 - FINALMENTE LA GARA

Elodie apre ufficialmente la gara con una performance che non passa inosservata: difficilmente sbaglia sul palco. A seguire i Colla Zio, tra i meno "dimenticabili" dei giovani (alla luce delle esibizioni, forse ne sono stati ammessi troppi con i big). Terza a salire sul palco è Mara Sattei, una delle migliori conferme di questa edizione tra gli emergenti.

ORE 20.58 - MORANDI OMAGGIA DALLA

Gianni Morandi ha aperto la serata finale con un sentito omaggio a Lucio Dalla. Chitarra e voce l'artista bolognese ha interpretato tre brani di successo di Dalla: Piazza grande, Futura e Caruso. Un'interpretazione accolta da una standing ovation, che fa emozionare lo stesso cantautore. Giustamente Amadeus lo definisce "il vero supereroe" che lo ha accompagnato in questa settimana sanremese.

ORE 20.45 - LA FINALE PARTE CON L'INNO

L'inno di Mameli apre la serata finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo. A suonarlo la banda dell'Aeronautica militare, con Amadeus che ha accolto sul palco il generale Luca Goretti. Il Capo di Stato Maggiore ha ricordato il centenario dell'Aeronautica e gli appuntamenti con cui verrà festeggiato in tutta Italia. "Il mio augurio è che questo centenario serva per avvicinare i giovani all'Aeronautica".