Madame, colpo di scena: "Amadeus...", le parole che spiazzano tutti

11 febbraio 2023 a

a

a

Madame è stata una degli artisti in gara più discussi nei mesi precedenti il Festival di Sanremo. Considerata ormai un talento affermato, che anche in questa 73esima edizione si sta distinguendo per la sua musica, ha però fatto discutere per motivi che vanno al di fuori della competizione canora: è accusata di essere ricorsa a un falso vaccino anti-Covid per aggirare le restrizioni.

“Fatemelo vedere l'ultima volta”. Fiorello sfida Fdi: chi salta dopo Sanremo

Madame si è concentrata unicamente sul Festival e la sua ultima esibizione sanremese è stata accolta da grandissimi applausi. Raggiunta sul palco da Amadeus, la cantante si è sfogata e si è lasciata andare alle emozioni represse nelle ultime settimane. “È stato un Sanremo molto difficile - ha ammesso - perché per fare 100 metri ne ho corsi 1000, ma sono molto felice e devo ringraziare Amadeus. Senza di lui che ha creduto in me così tanto non avrei fatto tutto ciò”. “Madame è un grandissimo talento”, si è limitato a dire Amadeus, che ha poi avvolto in un abbraccio la cantante, visibilmente commossa.