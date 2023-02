Luisa Ranieri, spacco inguinale: incidente sexy sulla scala dell'Ariston

12 febbraio 2023 a

La visione di Luisa Ranieri che scende le scale dell'Ariston manda in tilt i telespettatori che su Twitter seguono in diretta la finalissima del Festival di Sanremo. L'attrice napoletana, 49 anni, è stata la grande protagonista di questa stagione con lo straordinario successo della fiction di Rai 1 Lolilta Lobosco. Amadeus la presenta al pubblico in sala ricordando come negli Usa sia stata incoronata come una delle donne più eleganti e sensuali del mondo. E la sua apparizione nel teatro della città delle palme conferma il "titolo".

La moglie di Nicola Zingaretti, il mitico Commissario Montalbano, sfoggia un vestito nero ad altissimo tasso erotico, con décolleté generosamente messo in mostra, trasparenze assassine ad altezza pancia e fianchi e soprattutto gonna lunga con un clamoroso spacco inguinale. I gradini dell'Ariston, assai insidiosi, la mettono ad alto rischio gaffe e sebbene il passo della Ranieri sia piuttosto misurato, proprio per evitare sorprese piccanti, c'è chi giura sui sociale di aver intravisto qualcosa di "proibito".

Ma sono quisquilie, dettagli, polvere di gossip. Intervistata da Amadeus, si conferma star a tutto tondo, con spiccatissimo senso dell'umorismo partenopeo con una spruzzata di Puglia, la sua regione d'adozione grazie al fortunato personaggio di Lolita.