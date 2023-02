Domenica In, diffida alla Venier: "Blanco non deve andare in tv"

12 febbraio 2023 a

Nemmeno il tempo di archiviare le polemiche per Fedez a Sanremo 2023 che ne esplode subito un'altra. A innescarla è ancora una volta Blanco. Nei giorni scorsi, dopo il suo furioso sfogo sul palco dell'Ariston, si era vociferato di una partecipazione del cantante a Domenica In. Come ogni anno il contenitore domenicale della Rai andrà in onda dal teatro Ariston dove sfileranno tutti i cantanti che hanno partecipato alla 73esima edizione del Festival.

Ma di fatto la presenza di Blanco ha scatenato la protesta dell'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che ha diffidato Mara Venier dal dare spazio a Blanco nel suo programma. L'associazione ha spiegato le sue ragioni in una nota: "Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo 2023 dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica". Insomma, il caso adesso è aperto e di fatto adesso bisogna capire cosa accadrà nel corso della trasmissione di "Zia Mara".