Sanremo 2023, share col botto per la finale. Ma l'orario stravolge i dati

12 febbraio 2023

La serata finale del 73esimo Festival di Sanremo è stata seguita da 12.256.000 spettatori, con uno share del 66%. Lo comunica la Rai. Le misurazioni Auditel si chiudono all’1.59, quindi nei dati di ascolto non è compreso il momento della proclamazione del vincitore, Marco Mengoni, né quello della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, letta da Amadeus. La serata finale del Festival è stata seguita, nella prima parte (21.25-23.54), di 14.423.000 spettatori, con uno share del 62,7%, nella seconda parte (23.58-1.59) 9.490.000 spettatori con il 73,7%.



Pur essendo il dato Auditel di ieri difficilmente confrontabile per l’orario di chiusura della diretta (le 2.30 circa) andato ben oltre la fine della rilevazione di giornata (che si conclude all’1.59), per trovare una media di share più alta di quella ottenuta ieri da Amadeus fino all’1.59 (quindi senza la mezz’ora di programma che ha incluso, fra l’altro, il messaggio di Zelensky e la proclamazione del vincitore), bisogna risalire al 1997, quando il festival condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini ottenne uno share medio nella finale del 68.29% di share, contro il 66% di ieri. Insomma Amadesu ha chiuso come ha cominciato, con un vero e proprio botto negli ascolti.