Fedez e Ferragni, agguato sotto casa: "Pensati mer***a"

Una provocazione? Forse. Nella giornata di domenica 12 febbraio sotto casa della coppia Fedez-Chiara Ferragni è apparso uno strano messaggio: "Pensami mer**". Il cartello è stato installato ai piedi delle tre torri di CityLife, a Milano. Cosa ci sia dietro non è dato sapersi, ma il riferimento all'influencer e al marito (la Ferragni la prima sera di Sanremo ha indossato un abito con la scritta 'pensati libera') è palese. E arriva dopo l'imitazione di un rapporto sessuale e un bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

La scritta, apparsa su un pannello led installato nel parco dell’area, è dell’artista cremonese Riccardo Benassi. Il suo nome? Daily Desiderio, ossia un’opera con la quale Benassi "scrive e trasmette ogni giorno della sua vita un nuovo messaggio testuale", dal giorno di inaugurazione dell’opera fino alla morte dell’artista stesso.

Così dopo il Festival e le sue polemiche, Benassi ha optato per un chiaro rimando alla kermesse e ai suoi protagonisti. Tra questi proprio il rapper e la consorte. Il primo criticato per il gesto contro il viceministro Bignami, per l'appello a favore della legalizzazione della cannabis e la gag con Rosa Chemical. La seconda per la sua conduzione e per il suo autoelogio nell'attesissimo monologo.