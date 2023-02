Belve, agguato in Rai a Francesca Fagnani: chi le schierano contro

Roberto Tortora 14 febbraio 2023 a

a

a

Sfida a colpi di Auditel per il prime time Rai. Due immediate novità, infatti, sbarcano in prima serata su Rai 1 e Rai 2. La prima è, in realtà, uno spin-off di Tale E Quale Show e si intitolerà Tale E Quale Sanremo. La seconda è il talkshow “one to one” di Francesca Fagnani, cioè Belve. Com’è facilmente intuibile, il programma di entertainment della rete ammiraglia, cioè la competizione a suon di imitazioni canore sarà dedicata ai cantanti del Festival e verrà condotta sempre da Carlo Conti in due puntate, in onda sabato 18 e sabato 25 Febbraio.

I partecipanti saranno 13 e corrispondono ai nomi di Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia Francesco Paolantoni-Gabriele Cirilli. I vip si esibiranno dal vivo sulla base e sugli arrangiamenti composti dal maestro Pinuccio Pirazzoli. A valutare le performances ci sarà una giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni in sostituzione dell’amico e collega Giorgio Panariello, già presente nell’edizione del programma in cui partecipano concorrenti comuni. A questi, poi, si aggiungerà un giudice a sorpresa. Al voto della giuria, come sempre, si aggiungerà quello dei cantanti, che potranno votare i loro colleghi o anche sé stessi. Rai 1, quindi, punta forte su un programma che sia nella versione vip sia in quella normale ha sempre ottenuto un buon successo di pubblico, superando il 20% di share.

"Alla Fagnani è arrivato un messaggio...": clamoroso, la rivelazione di Amadeus

Se Tale E Quale Sanremo sarà una piacevole conferma, a stuzzicare la curiosità dei telespettatori è l’arrivo in prima serata di Belve: cinque puntate consecutive in cui Francesca Fagnani realizzerà le sue interviste pungenti e per nulla accomodanti. Con delle novità, dovute al cambio di palinsesto e, quindi, rivolte ad un pubblico più eterogeneo. Le puntate, infatti, saranno sviluppate con tre interviste a serata, intermezzate da siparietti comici di Ubaldo Pantani, pronto a sfoderare le parodie di nuovi personaggi noti al mondo dello spettacolo. A lui si aggiungeranno, poi, anche gli interventi di giovani influencer dal notevole seguito sui social network.

Primo appuntamento previsto per il 21 febbraio di Rai 2, un’occasione unica di confermare e, ovviamente, adeguare alla fascia d’ascolto principale il 6% già ottenuto in seconda serata dalla Fagnani. Il programma di successo ha ispirato già la parodia di Fiorello, trasformatosi in "Belvo” e, soprattutto, ha convinto i vertici di Viale Mazzini a dare una promozione alla giornalista romana. Un premio che, a questo punto, diventa anche una grande responsabilità. E un duello con Carlo Conti in prima serata: tutto in famiglia, tutto in Rai.