Fedez "faceva tenerezza". Il testimone: massacrato dalla Ferragni dietro le quinte

14 febbraio 2023 a

a

a

Ancora Festival di Sanremo 2023. Ancora Fedez e Chiara Ferragni. Riavvolgere il nastro fino al bacio sulla bocca scoccato da Rosa Chemical al rapper, il tutto dopo una danza sconcia sulle sue gambe. Riavvolgere il nastro fino alla reazione della Ferragni, su cui ancora ci si interroga: era davvero arrabbiata? O era tutto uno scherzo? Per certo, sembra che la influencer non abbia gradito il modo in cui il marito, durante l'intera kermesse dell'Ariston, le abbia rubato sera dopo sera la cena.

Tanto che, a Festival concluso, la Ferragni ha festeggiato il suo ritorno a casa con gli amici più cari: una cena, intima, dove però non c'era proprio il maritino Fedez. C'è maretta? Chissà. E ancora, la influencer a bocce ferme ha ringraziato tutti. Tranne il consorte. Insomma, il mistero si infittisce: cosa è successo? Cosa sta succedendo?

Ma non è tutto, perché ora spunta anche un testimone oculare di quanto avvenuto dietro le quinte di Sanremo dopo il bacio incriminato. A parlare è Federico Taddia, uno degli autori del Festival, che come riporta Il Messaggero si trovava sul posto del primo faccia a faccia tra Fedez e Ferragni dopo il bacio con Rosa Chemical.

"Magari piacciono meno": Elodie, clamorosa lezione a Mengoni (sulle donne)

E Taddia spiega: "Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa - spiega sui social -. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni", conclude Taddia. E insomma, forse le cose non vanno poi così bene, se addirittura non si poteva provare "tenerezza infinita" per Fedez.