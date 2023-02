Ornella Vanoni, "dopo una lunga trattativa...": Mediaset, rumors clamorosi

14 febbraio 2023 a

Ornella Vanoni approda a Mediaset? Stando a quanto riportato dal settimanale Vero, pare che dopo un lungo corteggiamento la cantante sia a un passo dal firmare un contratto con Mediaset per presentare un programma tutto suo su Canale 5: “Dopo una lunga trattativa con Mediaset avrebbe accettato di presentare un programma sull’ammiraglia Mediaset…”.

Il magazine, poi, ha anche colto la palla al balzo per dare un’altra anticipazione. Di cosa si tratta? L'artista potrebbe condurre uno show incentrato solo e soltanto sulla sua lunga carriera costellata da successi: “Del progetto, per ora top secret, si sa solo che sarà incentrato sulla sua lunga carriera…”. Potrebbe trattarsi, insomma, di un one woman show, come quello di Iva Zanicchi. Uno spettacolo volto a celebrare la sua lunga carriera. La Vanoni potrebbe anche duettare con diversi ospiti i suoi migliori successi.

Per quanto riguarda la data dell'eventuale messa in onda di questo one woman show, secondo le indiscrezioni raccolte sempre dal magazine Vero, sembra che la trasmissione sia prevista nella prossima stagione televisiva. Per sapere qualcosa di più preciso, però, bisognerà aspettare. Negli ultimi giorni, inoltre, la Vanoni ha rivelato di credere che la sua eredità potrebbero prenderla Emma, Elodie e Giorgia.