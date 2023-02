Marco Mengoni, impero milionario: soldi, una scoperta pazzesca

Roberto Tortora 15 febbraio 2023 a

a

a

L’essenziale… è guadagnare. Nulla di male, anzi, più che legittimo. La domanda, però, è altrettanto lecita: quanto guadagna il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni? Non sarà certo la kermesse canora ad arricchirlo, almeno, non direttamente, visto che non è previsto un premio in denaro per il vincitore, ma solo un rimborso che ammonta a circa 48 mila euro. E, certamente, la celebre statuetta con il leone d’oro e la palma, simbolo della città dei fiori.

Il prestigio della sua carriera parla per lui: primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards sia nel 2010 sia nel 2015, sessanta dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 3,7 milioni di copie vendute fin qui. La miglior etichetta che Mengoni possa sfoggiare, per dare un’idea del suo successo. Numeri che valgono al cantante di Ronciglione un contratto con la Sony dall’ammontare di circa 300mila euro e che risale all’epoca della sua partecipazione a X-Factor, nel 2009, quando fu scelto da Marco Castoldi, in arte Morgan.

Marco non è solo cantante, ma anche produttore musicale. È proprietario, infatti, di una società (che è anche uno studio di registrazione) con sede a Milano: la No Comment Opificio Musicale S.r.l.. Secondo i dati dell’ultimo bilancio depositato nel registro delle imprese e che corrisponde all’anno 2021, il range di fatturato oscilla tra i 600.000 e 1.500.000 euro. Diminuito del 71,96% rispetto al 2019. Mentre il capitale sociale è rimasto lo stesso. La società nel 2021, secondo ReportAziende, ha fatturato 893 mila euro con un utile pari a 101 mila euro, registrando un +36,29% rispetto al 2020. E non è finita qui, perché non c’è solo il vincitore dell’ultimo Festival: nella famiglia Mengoni c’è un'altra entrata notevole, quella della madre Nadia, proprietaria di un negozio Ferrari nel centro del comune viterbese e che vende abiti di lusso.

Del resto, per capire la portata della galassia Mengoni, non serve nemmeno monitorare tutti questi dati, bastava dare un’occhiata alla location sanremese del cantante durante la settimana canora. Un lido intero sulla spiaggia di Sanremo: il “Lido Mengoni”. “Uno spazio nel quale artisti e performer – ha spiegato lo stesso artista viterbese - potranno andare ed esibirsi durante tutta la settimana del Festival di Sanremo". Alla serata inaugurale, sul lido si sono esibiti diversi artisti, come i Coma_Cose e Fedez, e si sono alternati produttori, giornalisti e figure molto attive sul web. Oltre a discografici ed esperti di musica di vario genere. Tutto accompagnato da un dj set di sottofondo. Creatività, sì, ma anche molta opulenza.