Marco Mengoni, l'indiscrezione su Ultimo: "Mai un saluto"

Nel 2013 Ultimo, nella conferenza stampa post-finale di Sanremo, definì Marco Mengoni “quel ragazzo che ha vinto”. Scatenò una polemica dura con i giornalisti, che ha avuto strascichi fino all’edizione del Festival di quest’anno, in cui la sala stampa ha esultato al quarto posto di Niccolò Moriconi, vero nome del cantante. Adesso non rivolge nemmeno il saluto al suo collega più grande. Questo atteggiamento è stato riportato da “Casa Pipol”, confermato dall’opinionista Amedeo Venza che dice: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni”, e sottoscritto anche dal giornalista gossiparo Gabriele Parpiglia: “Non ci sono rapporti tra Ultimo e Mengoni”.



Motivo di questo comportamento, ancora una volta, parrebbe legato alla competizione canora nella città dei fiori. Prima della serata finale, tenutasi sabato 11 febbraio scorso, Mengoni si è lamentato ai microfoni di RTL 102.5 degli sguardi dei colleghi, tutt’altro che benevoli a suo dire. E invidiosi, secondo il cantante di Ronciglione, del fatto che lui fosse il super-favorito di questa 73ima edizione del Festival. In pratica, lo hanno escluso, non gli hanno consentito di “far gruppo”. Questa l’esclamazione di Mengoni alla speaker, Paola Di Benedetto: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”. Evidentemente Mengoni, sparando nel mucchio, pare abbia voluto colpire in particolare proprio Ultimo, uno di quelli che non avrebbe contribuito a far sentire integrato il collega che poi avrebbe vinto con il brano “Due Vite”. Insomma, il dato è chiaro: in passato Bugo e Morgan, ora Chiara Ferragni e Fedez, Elodie ed Emma, Mengoni e Ultimo. Nessuno parla più con nessuno. Al Festival di Sanremo, del resto, si va per cantare, non per parlare…