Laura Pausini "fascista": ora i compagni le vogliono togliere Sanremo

Ormai a sinistra sono arrivati al disperato, politico, pop. Tanto che per colpire la premier Meloni (che vedono ovunque) pestano duro pure su Laura Pausini. Finita nel mirino degli odiatori, travestiti da fan (forse) di Mengoni che hanno iniziato contro di lei una guerra senza quartiere, fatta di insulti più che di opinioni.

In particolare dopo che, da qualche giorno, Laura ha pubblicato la cover in italiano e in francese di Due vite, il brano con cui il cantautore di Ronciglione, nel 2023, ha stravinto il Festival di Sanremo. Troppo fresco il brano per “appropriarsene” e iniziare ad urlarci sopra come suo solito – questo il tenore dei commenti. E poi quel francesino che duetta con lei, chi è?

Si tratta del finalista del talent francese, Star Academy, Lieb. La Dernière chanson il titolo scelto per la nuova versione italo-francese del brano che, peraltro, ha certamente ricevuto anche il placet di Mengoni e del suo staff di autori. Ma poco importa. È la dura legge dei social. E non conta nemmeno se a difendere Laura si schiera Fiorello (pure lui amico della Meloni!!!).