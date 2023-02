Fedez, crisi fasulla con la Ferragni? "Dietro le quinte di Sanremo..."

Fabrizio Biasin 16 febbraio 2023 a

L’errore è tutto nostro che continuiamo a parlarne ma - potete starne certi - lo commetteremo ancora e ancora e ancora e così facendo daremo stra-ragione ai protagonisti della telenovela che ormai da illo tempore incassano sulla nostra minchionaggine e sul nostro voyeurismo. Ma, tant’è, non ne possiamo fare a meno e, quindi, andiamo avanti a raccontare gioie e dolori della coppia che a un certo punto pareva scoppiata, ma forse non lo è, o forse sì, ma figuratevi se lo è che sta per arrivare The Ferragnez 2 (sì, la micidiale docuserie sulla loro vita) e, quindi, qualunque “contenuto” più che minaccia per la salute del menage è grasso che cola per il conto in banca: amore, limoni a Sanremo, riflettori rubati al rispettivo consorte, liti vere o presunte, riappacificazioni, letti separati con lui costretto al Divano della qualità (cit.), ulteriori puttanate.

La situazione, per come l’abbiamo capita, al momento è la seguente: lei si è incazzata abbastanza per l’innata attitudine del marito a rubare la scena, lui si è mostrato mortificato dopo la pomiciata sul palco dell’Ariston, lei avrebbe ordinato alla guardia del corpo di impedire l’accesso al suo camerino al limonatore (così assicura l’informatissima giornalista Guia Soncini), lui ora sarebbe in una sorta di sciopero-social autoimposto in attesa del perdono (più espiazione del “re dei social” che non socializza cosa c’è? Niente). Certo, al processo di espiazione non deve aver giovato la puntuale pubblicazione del settimanale Chi, abilissimo a rintracciare una foto del 2015 in cui i protagonisti del siparietto sanremese - il solito Fedez e Rosa Chemical - anticipavano cotanto bacio all’esterno di uno studio di registrazione, una sorta di prequel che, quantomeno, permetterà alla signora Ferragni di raddoppiare il “bonus limone” incassato durante la finalona della kermesse.

Poi ovviamente è doveroso dar credito anche a chi non crede alle favole e pensa che dietro alla succulenta telenovela non ci sia altro che una clamorosa autopromozione. I segugi di davidemaggio.it chiariscono che durante le ore calde dell’ambaradan agli inviati Rai non è stato consentito l’accesso al Teatro Ariston, eccezione concessa solo e soltanto agli operatori Prime Video, ovvero la piattaforma che sta abilmente confezionando la seconda stagione del Casa Vianello 2.0 (Sandra e Raimondo perdonateci) e che mostrerà a tutti noi i dettagli del dietro alle quinte (ebbene sì, l’abbonamento a Mamma Rai non basta).

A tutto questo si sommano: A) Foto apparse sui social e assolutamente non verificate che riprendono i due uno fianco all’altro nel giorno di San Valentino «ma gli sguardi sono freddi». B) Iniziative di fan scatenati che «ci vediamo sabato in piazza Duomo a Milano alle 16 per sostenere i Ferragnez e chiedere la pace tra i due» (siamo abbastanza certi che il twittone stra-condiviso sia in realtà una colossale cazzata, ma molti ci hanno creduto e anche noi vogliamo pensare che questa cosa esista davvero. A prescindere, facciamo il tifo per i piccioni. C) Se loro sono in crisi non è che il qui scrivente - ridotto a trattare la faccenda - sia messo poi tanto meglio. E tra l’altro nel caso del sottoscritto non è prevista neanche una mezza fiaccolata di sostegno. Alla prossima puntata, presumibilmente domani.