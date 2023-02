Michelle Hunziker contro la Ue: "Come si fa a mangiare un grillo?"

17 febbraio 2023 a

Partirà mercoledì 22 febbraio la nuova edizione di Michelle Impossible & Friends. Tra riunioni di redazione e prove, la conduttrice ha trovato il tempo per discutere con i suoi follower di un argomento controverso: l’introduzione della farina di grilli come ingrediente commerciabile in Europa. La presentatrice è apparsa un po’ perplessa. “Ovunque mi giro, qualsiasi notizia in questo momento parla di introdurre la farina di grilli nell’alimentazione”, ha raccontato nelle sue storie.

Michelle ha raccontato che qualche giorno fa, ospite di Fiorello, le è stato proposto di mangiare proprio un grillo. E che ora stanno cercando di “lanciare anche l’hamburger di grillo”. “Lo so che è il cibo del futuro, ma io da piccola andavo a catturarli nei prati e poi li liberavo, a me fanno un senso quelle zampette. Ma come si fa a mangiare un grillo? Io non sono pronta e voi?”, ha detto la conduttrice.

Nelle sue storie, poi, la Hunziker ha ripreso il dietro le quinte del suo show e la fase di preparazione. E a un certo punto ha bacchettato ironicamente la sua truccatrice per aver occupato troppo spazio sulla scrivania: “Giotto si è impossessata di tutto lo spazio, ecco, nonnismo e invadenza”, ha commentato ironicamente la presentatrice, mostrando il tavolo pieno di trucchi. Laura Barenghi ha risposto con un’altra battuta all’artista sottolineando che “per il restauro servono un sacco di cose”.