Al Bano Carrisi? Ecco la sua auto: proibita ai comuni mortali

Al Bano Carrisi è reduce dello splendido spettacolo che ha regalato al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco si è unito per la prima volta a Gianni Morandi e Massimo Ranieri per scrivere una pagina di storia della musica italiana, tra l’altro proprio sul palco del teatro Ariston. La loro esibizione è stata qualcosa di unico: vederli cantare i loro più grandi successi ha provocato delle emozioni nel pubblico in sala e in quello a casa.

A proposito di Al Bano, il portale motorimagazine.it ha svelato un curioso retroscena sulla macchina del cantante. Quest’ultimo ha sempre nutrito una passione per il mondo automobilistico, ma a differenza di altri famosi come lui non si è mai lasciato andare ad eccessi in questo senso. Anzi, la sua semplicità si nota anche in queste cose: ha una macchina che non è nuova, essendo rimasta ferma per tanto tempo, al punto da richiedere una sorta di “restaurazione”.

Si tratta di una Range Rover 2.5 TD che è stata acquistata nel 1993 insieme all’ex moglie Romina Power. Quando i due si sono separati, l’auto è rimasta a lei ed è stata ferma all’aperto per molti anni, riducendosi quindi in pessime condizioni. Al Bano però l’ha rimessa in strada, essendo anche legato dal punto di vista emotivo a quella macchina, che ha utilizzato per anni per spostarsi in tournée.