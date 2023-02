Ferragni-Fedez, altra bomba: "Come fanno affari alle spalle della Rai"

18 febbraio 2023 a

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno dominato questa ultima edizione del Festival di Sanremo. La coppia di vita "e soprattutto d'affari dei Ferragnez Inc.", scrive ItaliaOggi, sul palco del teatro Ariston ha di fatto usato l'ingaggio della Rai per fare affari con una multinazionale televisiva concorrente, Amazon. "Questi due persuasori del nulla, che spremono sangue dei miraggi ma coi loro appelli non spostano un voto, se non in senso opposto, di fatto sono i padroni della Rai a trazione piddina/grillina", si legge. E quindi, accusa il quotidiano, "a Sanremo fanno quello che vogliono, blindati, impunizzati dal servizio pubblico dei compagni; essendo dei poco capaci, i risultati si vedono, scadono nel cattivo gusto che più cattivo non si può, tuttavia non smettono di farsi gli affari loro, proprio sulle spalle del carrozzone lottizzato, vale a dire di tutti noi che lo teniamo su (anche) col canone".

Riporta quindi ItaliaOggi che l'imprenditrice digitale e influencer e il marito rapper avrebbero "firmato un lucroso contratto con Amazon per fornire in esclusiva i contenuti relativi al dietro le quinte del Festival, da racchiudere nella seconda tornata della sitcom su di loro medesimi". In sostanza, si conclude, "usano un ingaggio Rai per fare affari con una multinazionale televisiva concorrente".