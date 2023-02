Gino Paoli, Little Tony cornuto? "Ignorante", chi lo trascina in tribunale

18 febbraio 2023 a

Gino Paoli l’ha combinata grossa sul palco dell’Ariston e ora rischia di essere querelato. Il cantante 88enne ha infatti tirato fuori una storia sulla moglie di Little Tony, che Amadeus ha tagliato una volta resosi conto della piega che stava prendendo. Fondamentalmente Paoli ha raccontato che Little Tony era cornuto e che per questo chiese a lui come ci si comporta quando si scopre che una donna ti tradisce.

Contattata da Fanpage, Cristiana Ciacci - figlia di Little Tony - ha espresso una posizione molto dura nei confronti di Paoli: “Ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un'offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna, indelicata e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicare in alcun modo”. La donna ha poi difeso la memoria di sua madre. “Che se la siano ripassata tutti sono sicura che non sia mai successo, conoscendo bene com'era fatta. Poi, che nei dodici anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possano essere traditi a vicenda, è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui”.

La figlia di Little Tony è risentita anche per il fatto che Paoli non si sia scusato, né in pubblico né in privato: “Trova il mio numero, chiamami e scusati. Sto consultando un legale, devo decidere se querelare Gino Paoli. Mi prendo qualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica. Intanto continuo ad aspettare, ma so che non arriveranno le scuse né pubbliche, né private”.