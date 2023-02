Little Tony e le corna, "cosa voglio ora": chi travolge Gino Paoli dopo Sanremo

13 febbraio 2023 a

a

a

Dopo la finalissima del Festival di Sanremo esplode il caso Gino Paoli. Lo stagionato, mitico cantante di Sapore di sale e La gatta ha sconvolto il palco dell'Ariston lasciandosi andare ad alcune piccanti rivelazioni sul povero Little Tony, morto 10 anni fa. "Una volta è venuto da me per chiedermi aiuto - ha spiegato il cantautore genovese sabato sera, parlando amabilmente con Amadeus e Gianni Morandi sempre più visibilmente allarmati -. Aveva trovato la sua fidanzata insieme ad altri uomini... Disperato mi ha chiesto 'tu hai scritto una canzone su questo, dimmi come si fa ad amare una donna che è stata con un altro'. Gli dissi, e tu lo vieni a chiedere a me?". Risate e applausi dalla platea, con i due conduttori invece lesti a bloccarlo intuendo la malaparata: "Non puoi dire queste cose...".

“Voglio parlare con Fedez”: Vanoni spiazza tutti, altro terremoto a Sanremo

Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, su Rai 1, la figlia del grande artista romano, Cristiana Ciacci, non nasconde la sua grande amarezza: "Ci sono rimasta molto male. Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all'inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna, ma il riferimento era chiaro". "Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c'è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l'ho trovato molto indelicato".

La figlia di Little Tony ha quindi concluso: "Io vorrei delle scuse pubbliche. Quella che è stata fatta sul palco dell'Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un'offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche". Il corna-gate minaccia di durare ancora qualche giorno.