Fedez insulta ancora Mario Giordano: "Baciamelo". E viene smentito...

Pronto a tutto per un briciolo di notorietà in più: semplicemente Fedez. Pronto, forse, anche a fingere una sorta di crisi di coppia con Chiara Ferragni. Staremo a vedere. Ma qui si parla d'altro. Si parla dell'ennesima figuraccia rimediata dal rapper più amato dalle bambine, il quale si spende nell'insulto bieco e meschino contro Mario Giordano per poi incassare una clamorosa smentita.

Ma procediamo con ordine. Tutto inizia con una sceneggiata del rapper, che sui social si scatena contro Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Giordano, affermando che un'inviata avrebbe contatto gli amici suoi e della Ferragni per indagare sull'omosessualità del rapper. Fedez pubblica anche un estratto della telefonata con la cronista. Dunque, con toni da selvaggio, commenta: "Fuori dal Coro è la cloaca del giornalismo, fate schifo al ca***". Puro Fedez. Robaccia pura.

Peccato però che, come detto, arrivi una risposta di Mario Giordano in persona. Sull'account Twitter di Fuori dal Coro, ecco il seguente messaggio: "Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti".

E ancora, il rapper rilancia il messaggio tra le stories Instagram con faccine che ridono, come a dire che sarebbero tutte balle. Successivamente, Giordano è stato contattato da Fanpage.it, a cui di fatto ha confermato la versione dei fatti, spiegando che "la giornalista è una scheggia impazzita". E la giornalista "scheggia impazzita" sarebbe quella contattata da Fedez che, lascia intendere il conduttore di Fuori dal Coro, avrebbe agito in totale autonomia. Infine, non pago, Fedez si produce nell'unica cosa che sa fare: insultare, il tutto col tweet che potete vedere qui sotto.