Sanremo 2023, diluvio di insulti contro Amadeus: "Vomito. Quello str*** che…"

Pino Scotto è un’icona del rock nazionale. Intervistato da Mow Mag, non ci è andato affatto per il sottile nei commenti sul Festival di Sanremo. Questa edizione è stata costellata dalle polemiche, specialmente politiche, che in certi frangenti hanno fatto passare in secondo piano la gara, nonostante la presenza di 28 artisti. “Un persistente senso di vomito”, è quello che ha provato Scotto guardando Sanremo.

“Pensavo fossimo solo il Paese più ignorante d’Europa - ha aggiunto - e invece meritiamo l’estinzione, facciamo schifo. Mi sono sforzato di guardarne una serata, ma non ho trovato tre note a fila che potessero definirsi musica. Ma chi è ‘sto str***o che ha scelto i pezzi?”. Ecco quindi che è arrivata la sparata su Amadeus: “E quando mai ha capito qualcosa di musica, questo qui? Credo che si sia toccato il fondo. Ormai le canzoni non contano più un ca***”.

Si torna quindi al punto di partenza, ovvero che il Festival è diventato un evento in cui le polemiche contano più della gara, specialmente se si tira in mezzo la politica: “Conta il gossip, come si vestono tutte le marionette disposte sul palco e come scoreggiano. Della musica non frega più un emerito ca*** a nessuno”.