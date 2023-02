Renato Zero, esplode l'ira di Rosa Chemical: "Ci sono rimasto male"

Roberto Tortora 20 febbraio 2023 a

Non c’è rosa senza spine, ma, in questo caso, c’è un “Rosa” che ha bisogno di togliersi una spina bella grossa dal fianco che fa proprio male. È la risposta di Manuel Franco Rocati, alias Rosa Chemical, a Renato Zero sulla sua performance ormai diventata celebre all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il grande Renato, incalzato in un’intervista a dare un parere sull’esibizione “osè” del rapper piemontese sul palco dell’Ariston, ci era andato giù pesante: “Quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia! Penso ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti – ha commentato Renato Zero - prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre. Non è colpa di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi – conclude il cantautore romano - ma mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo”.



Una disamina feroce, che non ha lasciato indifferente Rosa Chemical, già nell’occhio del ciclone per aver causato, con il suo twerking ed il suo bacio spinto, una crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni. Ospite di Domenica In, l’autore di “Made In Italy” non ha potuto non replicare alle pesanti accuse, cercando di smorzare i toni: “C’è chi parla bene, c’è chi parla male di me. Mi sono ispirato a lui? Non lo cito nel brano, ma io in tutte le interviste l’ho sempre citato. Ho mandato grande amore e ho grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo. Ma io resto affettuoso invece”.



Intanto, sempre Renato Zero svela che avrebbe potuto essere anche lui ospite del Festival quest’anno, se non fosse stato per l’organizzazione della sua nuova tournèe “Da Zero a Zero – Una Sfida in Musica”, in partenza il prossimo 7 Marzo da Firenze: “Io al Festival? Ero impegnato con la preparazione del mio tour, non avevo proprio il tempo. In ogni caso, se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino. Mi ha commosso Gino Paoli, è stato davvero toccante quel momento”.