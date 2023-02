Renato Zero a Che tempo che fa, tremano i vertici Rai: "Cosa sta per accadere"

19 febbraio 2023 a

Si è ripreso il centro dell'attenzione in modo netto, repentino, quasi "brutale". Si parla di Renato Zero, letteralmente sulla bocca di tutti in vista del suo nuovo tour.

Si parla di lui per le critiche serrate rivolte al Festival di Sanremo e ad Amadeus: in particolare, ha fatto rumore la stoccata a Rosa Chemical, di fatto bollato come una sorta di suo emule malriuscito.

E ancora, è tornato a parlare del suo rapporto con Loredana Bertè, un'amicizia che sembra essersi interrotta dopo decenni di legame profondissimo. Come è noto, i due si sono allontanati. E Renato Zero spiega di amarla come sempre e per sempre, aggiungendo di vederla ben più forte e in grado di rispondere agli attacchi rispetto a quando le era vicino. Dunque, bene così.

Ma non è tutto. Perché Renato Zero, questa sera - domenica 19 febbraio - sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il programma in onda su Rai 3. E per certo tornerà a ripetere quel che pensa dell'ultimo Festival di Sanremo, con buona pace dei vertici Rai (che, probabilmente, hanno già iniziato a tremare...).