Fedez "messo in castigo" da Chiara Ferragni: l'ultima umiliazione per il rapper

20 febbraio 2023 a

a

a

La presunta crisi di Chiara Ferragni e Fedez è “una cag*** pazzesca”, direbbe Fantozzi. Più passano i giorni e sempre meno gente pensa che i due abbiano realmente litigato: per cosa, poi? Per il bacio organizzato a tavolino tra il rapper e Rosa Chemical? Oppure per l’eccessivo protagonismo del marito che ha “ingelosito” la Ferragni? Tutte teorie che non sembrano stare in piedi: di conseguenza prende forza l’ipotesi di una montatura ad hoc.

"Prima di dare lezioni...": Fedez insulta Giordano? Asfaltato con una frase

I numeri avvalorano tale tesi, dato che da quando questa presunta crisi è in corso l’engagement del profilo Instagram della Ferragni è schizzato alle stelle, quasi triplicato. Questo perché tutti aspettano con ansia un post o una story per vedere se c’è anche Fedez, che puntualmente invece non appare. Eppure in pubblico i due sono stati avvistati in più occasioni insieme: l’ultimo caso è il pranzo di Cannavacciulo. Tutti indizi che fanno propendere per la sceneggiata costruita a tavolino: se è così, sta riuscendo benissimo, dato che non si parla d’altro.

Lezione sulla "libertà": esplode il caso-Giordano, Salvini asfalta Fedez

Anche nella giornata di domenica la Ferragni ha pubblicato tutta una serie di foto in famiglia, senza però che in nessuna di questa ci fosse Fedez. Molte persone hanno allora iniziato a fare ironia sotto al post dell’influencer: “Signora Chiara, Fedez può scendere a giocare con noi o è in castigo?”, “Ancora niente Fedez, ripasso domani”, “Fedez che intanto fa la foto”.