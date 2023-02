Luciana Littizzetto, monologo copiato: scandalo da Fabio Fazio

20 febbraio 2023 a

Tam tam impazzito sui social: il monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, su Rai tre, andata in onda domenica 19 febbraio, "è copiato". La comica ha parlato del dramma degli studenti fuori sede che pagano per una stanza in affitto dei prezzi spropositati. Peccato che il testo del suo monologo, secondo quanto diversi utenti rivelano, sia stato preso da Noemi Mariani, la quale non essendo nemmeno stata citata si è infuriata.

Come ha scritto su Twitter la giornalista Charlotte Matteini, il monologo è stato copiato dalla content creator Noemi Mariani, in arte Mangiapregasbatty che ha creato un format - Case da incubo - in cui, ogni giorno, sui suoi profili social, pubblica i clamorosi annunci affittuari. Ed oggettivamente le battute della Littizzetto sono state evidentemente "ispirato" da questo format.

Ma perché non è stata citata la fonte? La stessa Mangiapregasbatty si è molto arrabbiata: "Qui format che vengono inc***ti”, ha scritto la copywriter sul suo profilo Instagram. Noemi ha anche chiesto ai suoi followers di scrivere direttamente sul profilo del programma di Rai 3: "Indignatevi nei commenti del video di ‘Che tempo che fa’. Qui si fo***no tutto, pure le idee" .

Per adesso dalla comica, da Fabio Fazio e dagli autori del programma tutto tace.