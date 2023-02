Belve, con chi si presenta in studio Wanda Nara: il gossip impazzisce

20 febbraio 2023 a

Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata il martedì su Rai2. Nella puntata del 21 febbraio è ospite Wanda Nara. La manager sportiva e conduttrice argentina, famosa anche per l’intensa e tormentata vita amorosa raccontata sui social, si presenta a sorpresa in studio con Mauro Icardi e fa il punto sulla sua relazione, sul rapporto con i soldi e il successo, e offre un ritratto veritiero della sua vita.

"Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito", esordisce la Nara. E la Fagnani la punzecchia: "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?". "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end", ribatte Wanda Nara. Che sulla scelta di Icardi di lasciare l’Inter dice con chiarezza: "Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi".

Sulla vicenda Keita Baldè, la Nara conferma i messaggi di corteggiamento ricevuti dal giocatore: "Li ho fatti vedere io a Mauro. Ho la confidenza per farlo"; e a proposito del messaggio di risposta della moglie di Balde’ dove viene definita una “Wacca”, replica: "E’ una cosa terribile. Le donne invece di prendersela con i propri compagni preferiscono attaccare le altre donne".