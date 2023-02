Elodie, la bomba di Francesca Fagnani a "Belve": basta una parola

Roberto Tortora 21 febbraio 2023 a

Francesca Fagnani “is on fire”. Dopo il successo delle prime edizioni di Belve e della sua co-conduzione all’ultimo Festival di Sanremo, la giornalista romana sbarca anche in prima serata su Rai 2 con le sue interviste pungenti. In un format nuovo, prodotto con Fremantle Italia e allargato anche ad altri personaggi. Occuperà i prossimi cinque martedì del palinsesto della seconda rete nazionale. E gli ospiti della prima puntata fanno già molto rumore: si tratta, infatti, addirittura della seconda carica dello Stato, cioè il presidente del Senato Ignazio La Russa, poi Anna Oxa, Wanda Nara (presentatasi con il marito Mauro Icardi) e, infine, Naike Rivelli. Protagonista dello spot che ha promosso fin qui la nuova edizione del programma, oltre alla Fagnani, è stato Fiorello, il quale ha preso spunto proprio da lei per crearne una parodia da inserire nel suo Viva Rai 2. Nella sua versione, Fiorello è “Franco Fagnano” e intervista i suoi ospiti con domande improbabili e gag a ripetizione.

Prima che il debutto diventi realtà, Francesca Fagnani si è concessa per un intervista sul quotidiano La Stampa, in cui ha dato alcune anticipazioni sulle prossime interviste, ma ha anche confessato alcuni suoi desideri professionali. Presenti in studio, oltre alla giornalista, ci saranno anche Cristina Di Tella, star di TikTok, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, molto conosciute su Instagram con il nome d’arte di “Eterobasiche”. Le due ragazze mostrano ironizzano sugli stereotipi delle conversazioni tra uomini, portando alla luce tanti temi d’attualità. A chi pensa che il pubblico affezionato al vecchio format possa distaccarsi, la Fagnani replica così: “Sono sicurissima che farà bene. Anche perché gli interventi delle persone talentuose che mi affiancheranno non interrompono l’intervista. Infatti io non ho mai voluto servizi o qualcosa che potesse fungere da distrazione. I loro interventi entrano tra un’intervista e l’altra, senza spezzare”.

A chi, invece, l’accusa di essere diventata più borghese e snob, la Fagnani risponde: “Dopo aver fatto tanta tv di strada, aver imparato moltissimo da maestri come Giovanni Minoli e Michele Santoro, una svolta del genere non avrei potuto farla. Credo nella reciprocità di graticola tra me e chi mi sta di fronte. E poi sono una cronista, parto sempre dal rispetto dei fatti”. Vedere nel suo studio Anna Oxa farà effetto, perché la cantante è stata oggetto misterioso durante tutta la settimana del Festival, negandosi praticamente a ogni occasione pubblica che non fosse l’esibizione sul palco. “Sì è sottratta a Sanremo ma è venuta da me a Labaro – commenta la Fagnani - infatti mi ha risposto così quando le ho chiesto la stessa cosa, dicendo: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

Tra i tanti ospiti avuti nelle precedenti edizioni, ce n’è uno che ha fatto fare a Belve il salto di qualità e la Fagnani svela quale: “Il nome c’è ed è quello di Pamela Prati, che con la sua storia (Mark Caltagirone, ndr) è esplosa sui social. Intervistare Fiorello? No, con lui siamo troppo amici e io gli amici non li invito. Chi, invece, mi piacerebbe intervistare è Elodie. Se ho mai ricevuto pressioni dalla Rai sulle domande che rivolgo ai miei ospiti? No, mai ricevute”.