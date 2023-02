Fedez, voce velenosa: "Dorme sul divano", caos con la Ferragni

22 febbraio 2023 a

Voci, indiscrezioni ma anche qualche conferma. La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni appassiona i fan della coppia che sarebbe sull'orlo del baratro. Già qualche giorno fa era apparsa una foto in cui i due, secondo alcune voci, sarebbero entrati in un palazzo dove c'è lo studio di un terapista di coppia. Ma adesso a queste indiscrezioni se ne aggiunge una davvero pesante. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il cantante in questi giorni dormirebbe sul divano.I due dunque continuano a dividere la stessa casa, l'attico a City Life a Milano, ma vivrebbero da separati in casa.



"Perché lui sta affondando": voci devastanti su Fedez e Chiara Ferragni



Qualcosa era già emerso durante l'ultimo Sanremo 2023 con la lite subito dopo il bacio sul palco dell'Ariston tra Fedez e Rosa Chemical. La Ferragni non ha gradito l'eccessivo protagonismo di Fedez e in un berve pausa dello show gliene avrebbe cantate quattro al punto che lo stesso Fedez sarebbe stato allontanato dal camerino della moglie da una guardia del corpo che averbbe detto: "Non vuole vedere nessuno". Insomma il caso della presunta crisi tra i Ferragnez non si spegne. Oltre al silenzio sui social interrotto da qualche stories poi rimossa da Fedez, adesso arrivano vere e proprie indiscrezioni da dentro le mura di casa. E il dettaglio del divano aggiunge un tassello a questa storia che ormai dura dalla finalissima di Sanremo.