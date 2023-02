Anna Oxa, rivelazione choc: "Non posso parlare, via dall'Italia"

22 febbraio 2023 a

C'è un passaggio dell'intervista di Anna Oxa a Belve che è passato inosservato. E riguarda qualcosa accaduto parecchi anni fa. Nella lunga chiacchierata con Francesca Fagnani, Anna Oxa ha anche parlato di Amici di Maria De Filippi, il talent show di cui è stata giurata nel 2015. Dopo la finalissima di quella edizione, la cantante annunciò di lasciare l'Italia per motivi di sicurezza. Ma non ha mai fornito dettagli su quella decisione così repentina di abbandonare il Paese. Ha forse ricevuto minacce?



E perché ha deciso di fuggire via? Una risposta, seppur criptica, è arrivata proprio a Belve: "Non posso parlare di queste cose, sono dinamiche delicate, toste. Sono storie che sono alle mie spalle, non voglio perdere tempo”, ha precisato Anna Oxa. “Ma ha avuto paura della sua vita?", ha chiesto poi la Fagnani. La risposta è stata dura: "Sono andata via", senza però specificare in modo chiaro quali siano stati i motivi che l'hanno spinta a far le valigie. Insomma Anna Oxa ha preferito sorvolare su un lato oscuro del suo passato su cui si sa davvero poco. L'intervista dalla Fagnani ha regalato di certo una Anna Oxa inedita che di fatto ha preferito guardare al futuro senza mai voltarsi indietro.