Chiara Ferragni e Fedez, la foto che sconvolge il gossip

Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? A quanto pare no. Nei giorni scorsi, subito dopo Sanremo, si è diffusa la voce di una presunta lite irreparabile tra i due. E ad alimentare questo gossip è stato anche il fatto che la coppia non si mostra insieme sui social ormai da un po'. C'è stato solo un avvistamento a Villa Cipriani, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Poi nulla più.

Adesso a riaccendere la speranza dei fan della coppia è una foto, pubblicata da Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vedono l'influencer e il rapper insieme a Casa Cipriani a Milano. L'immagine, stando a quanto riportato dall'esperto di gossip, risalirebbe a ieri, giovedì 23 febbraio. I due, almeno all'apparenza, sembrano sereni e sorridenti.

Gli scatti pubblicati sono due. Nel primo si vede solo il volto di Fedez, che sorride, mentre la Ferragni è di spalle. Per questo qualche malpensante ha ritenuto non si trattasse dell'imprenditrice, ma di un'altra donna. A spazzare via ogni dubbio allora è stata la seconda foto, pubblicata sempre da Dandolo. In quest'ultima, infatti, si vede anche il profilo della Ferragni. Ed è innegabile che si tratti proprio della moglie di Fedez. Cosa è successo tra i due? Non è dato sapere. Per sapere qualcosa in più, quindi, non resta che attendere.