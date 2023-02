Anna Foglietta, "la fine di un amore": foto choc

24 febbraio 2023 a

La foto pubblicata nelle scorse ore da Anna Foglietta sta facendo il giro del web: si tratta di uno scatto in cui si vede un sex toy abbandonato vicino a un cassonetto a Roma. L'attrice, così, ha fatto luce su uno dei problemi ormai storici della Capitale: quello dei rifiuti. Ma lo ha fatto in un modo che ha subito scatenato l'ilarità del web. La sua segnalazione, infatti, è stata davvero esilarante.

L'attrice, poco prima di partire per Milano per la Fashion Week, ha deciso di segnalare quanto visto con i propri occhi, probabilmente vicino a casa sua. L'ex madrina della Mostra del Cinema di Venezia ha pubblicato la foto su Twitter, scrivendo: "La fine di un amore" e scatenando l'ironia dei social. Il sex toy, vicino al cassonetto, ha scatenato gli utenti e in poco tempo la sua foto è diventata virale.

L'attrice romana, presumibilmente incredula per quanto visto, ha deciso così di condividere il particolare scatto con tutti i suoi fan. La scena, insomma, non l'ha lasciata indifferente. A corredo della bizzarra immagine questa didascalia: "La fine di un amore in una foto. Grazie Roma per questo romanticismo metropolitano". Tanti i commenti sotto al suo tweet. "Neanche Parigi è così romantica", ha scritto un utente. Un altro invece: "Che fine ha fatto "il dono"? Questa società consumistica ci ha reso aridi ed egoisti. Non lo usi? Regalalo a qualcuno, ritroviamo la nostra umanità".