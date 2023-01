Roma, l'esercito di cinghiali in strada: Salvini contro il Pd

19 gennaio 2023 a

Matteo Salvini, in un post sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un video dove si vede un branco di cinghiali che corre in mezzo a una strada della capitale. Nessun commento da parte del vicepremier e segretario della Lega, solo una semplice didascalia e un appello: "Montespaccato, Roma. Gualtieri e il Pd battano un colpo".

Ieri un piccolo colpo è stato assestato con un intervento di cattura del branco di cinghiali che aveva provocato la chiusura di Villa Pamphilj, come ha fatto sapere Lorenzo Marinone, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale: "Grazie allo straordinario lavoro delle forze impegnate nelle operazioni sono stati catturati otto cinghiali. Un intervento, quello di stamattina (18 gennaio, ndr), che ha come priorità la sicurezza delle persone e la riapertura di Villa Pamphilj, complicato dalla presenza di alcuni attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni".

Una notizia che è stata commentata così da Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione agricoltura in Senato: "Rispecchia esattamente lo spirito con il quale è stata approvata la legge sul contenimento dei cinghiali in città da questo governo. Quanto fatto oggi a Roma dimostra che si può intervenire con sicurezza e in maniera efficiente sul problema, smentendo le false notizie e le fantasiose ipotesi di ’Far west’ cittadini. Ora però ci auguriamo che, contestualmente a questa operazione, l’amministrazione capitolina intenda rimuovere anche l’immensa mole di rifiuti presente in città, che è una delle principali cause dell’invasione dei cinghiali".