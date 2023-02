Fedez contro Selvaggia Lucarelli: "Da chi prendi tu i soldi"

24 febbraio 2023 a

Dopo il caso dei pandori di Chiara Ferragni, adesso scoppia quello delle uova di Pasqua di Fedez. Ad alimentare la polemica c’è ancora una volta Selvaggia Lucarelli, che dalle colonne del Fatto Quotidiano ha accusato il rapper di mascherare un’operazione commerciale dietro la facciata della solidarietà: “Il suo uovo pasquale fa beneficenza a Carlo De Benedetti”. La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare.

“La tua ossessione nei miei confronti - ha esordito Fedez all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli - oggi ha credo superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisce che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama Tog, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi”.

Fedez ha “ringraziato” la Lucarelli per avergli offerto l’occasione di spiegare come fa beneficenza tramite le uova di Pasqua: “Quindi no, non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu, come hai fatto fino all’altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno. Ho accolto più di mezzo milione di euro in un anno”. Resta il fatto che sia stata proprio la Lucarelli ad aver tirato in ballo il suo ex datore di lavoro: “È curioso - ha scritto - che la fondazione destinataria della beneficenza sia proprio di proprietà di quel Carlo De Benedetti che è anche l’editore del giornale (Domani), che a Natale ha ospitato la precedente inchiesta sui pandori di Chiara Ferragni”.