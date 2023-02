Costanzo, l'ultima intervista dalla Toffanin: "Il segreto con la De Filippi"

24 febbraio 2023 a

L’ultima intervista di Maurizio Costanzo risale all’8 gennaio ed è stata un lungo collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Oggi, venerdì 24 febbraio, il celebre giornalista e conduttore televisivo è venuto a mancare all’età di 84 anni: un lutto che colpisce l’Italia intera. Nel corso dell’intervista con la Toffanin, Costanzo aveva toccato vari argomenti della sua sfera privata, a partire dal rapporto con Maria De Filippi.

Quando si sono incontrati il giornalista aveva già tre matrimoni alle spalle, ma con la conduttrice sono stati insieme per 35 anni. “Mi sono sposato quattro volte prima di capire quella giusta. Mi è andata bene”, aveva ironizzato Costanzo, che aveva poi spiegato quello che secondo lui era il segreto del loro rapporto: “L'affetto e il rispetto. L'affetto che non è l'amore, è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l'altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto”.

Costanzo aveva parlato anche del rapporto con figli e nipoti: “Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero".