Costanzo, l'indiscrezione sulle ultime ore: "Ricoverato in una clinica"

Maurizio Costanzo, scomparso oggi all'età di 84 anni, sarebbe morto nella clinica Paideia a Roma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Il giornalista romano è stato vigile fino a pochi giorni prima di spegnersi. Proprio dalla sua camera in clinica, avrebbe seguito il festival di Sanremo. Una delle sue creature più importanti invece è stato il Maurizio Costanzo Show: con ben 42 edizioni, si tratta del talk show più longevo della televisione italiana.

Il suo programma veniva registrato poco lontano dalla casa dove era andato a vivere dopo il 1995, quando si sposò con Maria De Filippi, dopo un fidanzamento durato cinque anni. La loro famiglia si è poi allargata quando hanno deciso di prendere in affido Gabriele, entrato nelle loro vite nel 2002 e diventato poi figlio legittimo nel 2004.

Negli ultimi anni della sua vita, inoltre, il giornalista si era dedicato alla comunicazione della sua squadra, la Roma. "Più passa il tempo più mi affeziono - aveva detto un po' di tempo fa -. Si diventa selettivi con gli anni. La donna con cui dividi l’esistenza, i figli, i nipoti, le persone con cui lavori da sempre, le tartarughe, i cani, i gatti e la Roma. Mancava solo lei nella mia vita di tutti i giorni. Mi ha fatto soffrire, mi ha fatto tanto inorgoglire, è venuto il momento di fare qualcosa per lei e per la sua gente. Sarei felice in particolare che la Roma potesse avere quanto prima il suo stadio".