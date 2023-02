Costanzo, Marta Flavi e quelle sole sei parole: fan sconvolti

25 febbraio 2023 a

A dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, è stata anche la sua terza moglie, Marta Flavi. Ieri su Instagram ha dedicato un dolce post all'ex marito, scrivendo: "Sono ancora sgomenta… buon viaggio Maurizio". A corredo una foto del passato che li ritrae insieme. Il giornalista romano si era sposato ben quattro volte. Prima di Maria De Filippi, ci sono state Lori Sammartino, Flaminia Morandi, da cui ha avuto due figli, Saverio e Camilla, e la Flavi appunto.

Costanzo e la Flavi si sono sposati nel 1989. Il loro matrimonio, però, giunto dopo tre anni di fidanzamento, durò solo un anno. Anche se il divorzio arrivò legalmente nel 1995. Nel 1990, intanto, Costanzo aveva iniziato a frequentare Maria De Filippi, che poi ha sposato nel 1995. È stata proprio lei a stargli accanto fino a oggi.

La conduttrice ha più volte ricordato il matrimonio con Costanzo. Lo ha fatto per esempio in una recente intervista a Citofonando Rai2: "È durato un anno, ma in totale siamo stati insieme 4 o 5 anni. Diciamo che io sono portata a essere fidanzata, mi riesce meglio. Poi, mi ero scelta un uomo bello impegnativo: se non me lo avesse domandato Maurizio, io non avrei mai pensato alle nozze". Nonostante la sofferenza per la fine del matrimonio, comunque, Marta aveva detto di portare con sé un bel ricordo: "Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi".