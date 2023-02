Mare Fuori, la confessione dietro le quinte: "Ho i brividi"

25 febbraio 2023 a

Mare Fuori è una delle serie tv più riuscite in onda sulla Rai. Un successo mostruoso che ha appassionato milioni di telespettatori. E tra i protagonisti di questa serie c'è Liz, Anna Ammirati che veste i panni di un agente di polizia penitenziaria nel settore femminile del minorile di Napoli. E così, proprio la Ammirati spiega a Chi cosa ha rappresentato per lei questa esperienza: "Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l’occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Ho ancora i brividi a ripensarci. Questa emozione l’ho messa tutta nel personaggio".

E ancora: "Ho sofferto molto la solitudine e quelle sensazioni mi sono rimaste tatuate dentro. Tutto questo mi ha portato a volermi laureare in psicologia". Infine parla del suo personaggio, un personaggio ambiguo che aiuta anche i ragazzi fuori dal carcere ignorando però le regole previste dalla detenzione penitenziaria: "Sono proprio Liz, una spericolata pure lei, ma non così istintiva come la ragazzina di allora, sono diventata molto più lenta".