Ferragni, "guardate la sua faccia": video impensabile con i Maneskin

Chiara Ferragni fa sempre notizia, soprattutto in questo periodo in cui è super esposta mediaticamente tra l’esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo e soprattutto la presunta crisi (appena rientrata) con Fedez. L’imprenditrice digitale è stata ripresa alla Milano Fashion Week con un’espressione che appare leggermente scocciata mentre al suo fianco i Maneskin fanno casino.

Nel corso dell’evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno deciso di movimentare un po’ la situazione, cominciando a muoversi a ritmo di musica durante la passerella. Inizialmente la Ferragni sembra aver abbozzato un sorriso, poi con il passare dei secondi la sua espressione è cambiata ed è diventata mano a mano un po’ contrariata. Il video è ovviamente diventato virale in men che non si dica su tutti i social e già si stanno sprecando i meme con il fermo immagine della faccia dell’imprenditrice digitale.

Parlando invece della presunta crisi con Fedez, il caso ha tenuto banco per giorni tra il silenzio di entrambi. Alcuni hanno avanzato il sospetto che fosse tutta una messa in scena per fare hype: i numeri lo dimostrerebbero, dato che nel periodo della “crisi” le interazioni sul profilo Instagram della Ferragni sono ulteriormente esplose. Nelle ultime ore è però stata “annunciata” la riappacificazione con una foto romantica della sua mano intrecciata a quella del marito.