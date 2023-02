Sabrina Ferilli, "nessuna parola su Costanzo": cosa c'è dietro

26 febbraio 2023 a

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole. Un dolore troppo grande da digerire, un vuoto immenso quello lasciato nel mondo della tv e della cultura del nostro Paese. In tanti hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore recandosi alla camera ardente in Campidoglio a Roma. Ma a far capire quanto sia stata improvvisa e inaspettata la morte di Costanzo sono state le parole di un suo amico che lo aveva sentito qualche giorno fa: "Per cinquant’anni io e Maurizio ci siamo sentiti ogni giorno. Anche giovedì mattina, dalla clinica Paideia, dove era ricoverato da un paio di settimane. Mi ha fatto chiamare dalla segretaria che era in camera con lui per assisterlo nelle incombenze quotidiane. Si era ripreso dopo l’intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stesso Costanzo di sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, non c’era alcun sentore che potesse finire così", ha affermato Giorgio Assuma.



E tra i tanti vip vicini alla famiglia e alla moglie di Costanzo, Maria De Filippi, c'è Sabrina Ferilli. L'attrice è rimasta in silenzio davanti alla morte del conduttore. Qualcuno sui social ha provato a criticarla, ma di fatto la Ferilli è una persona molto riservata e molto rispettosa del dolore altrui. Il suo gesto spiega ancora di più la vicinanza alla famiglia e soprattutto a Maria De Filippi. Non ha voluto che anche solo per un attimo i riflettori fossero puntati su di lei. Un gesto enorme che denota la grande sensibilità della Ferilli.