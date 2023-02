Verissimo, Laurenti distrutto: "I nostri segreti", in lacrime per Costanzo

25 febbraio 2023 a

Luca Laurenti non è riuscito a trattenere tutto il dolore per la scomparsa di Maurizio Costanzo, che è venuto a mancare all’età di 84 anni. Intervenuto a Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, Laurenti è crollato in un pianto a dirotto, che ha lasciato senza parole anche la padrona di casa. “Io ho perso un padre - ha dichiarato - non ci si abitua alla morte delle persone. Era tenerissimo, per me era un papà”.

“Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ci ho passato nove anni a Buona Domenica. Già per me adesso parlarne…”, ha aggiunto prima di lasciarsi andare al dolore e a un pianto sincero. Dopo un po’ Laurenti, singhiozzando e con la voce rotta, ha provato a riprendere il discorso: “In questi momenti uno si trova a essere un alchimista e un equilibrista. Un equilibrista in mezzo a una medaglia che sono lacrime…”. Anche in questo caso la spalla di Bonolis ha avuto un crollo, decisamente comprensibile alla luce del suo stato d’animo.

“Per quanto possa raccontare le cose più belle come le canzoni che scrivo - ha dichiarato dopo qualche secondo - le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere davanti a tutti… E le cose più belle sono le cose non dette, sono i segreti racchiusi nel nostro cuore. I sorrisi in video sono le lacrime nel nostro cuore. Artista non è colui che scrive canzoni. Artista è colui che riesce a trasformare le proprie emozioni perché la guerra è dentro di noi”.