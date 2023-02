Jonathan Kashanian, bufera per Celentano: "Improponibile"

26 febbraio 2023 a

A "una voce per San Marino" è scoppiato il caso Jonathan Kashanian. Il conduttore della rassegna, durante lo spettacolo ha voluto concedere al pubblico una gag. Un siparietto in cui ha imitato il Molleggiato, Adriano Celentano. Ma le cose non sono andate nel verso giusto. La performance di Jonathan è apparsa debole e priva di contenuti, secondo il verdetto del pubblico. Infatti su Twitter si sono scatenati in tanti per contestare la scelta di affidare a Jonathan (ex gieffino) l'imitazione di una delle icone indiscusse della musica italiana.



L'hashtag "Celentano" in pochi minuti è diventato di tendenza su Twitter con gli utenti indignati per la performance di Jonathan definita in modo impietoso come "improponibile". Celentano è forse uno degli artisti più imitati nel nostro Paese. La sua voce tipica e particolare ha dato vita a una serie infinita di repliche anche in diversi show televisivi. Ma questa volta le cose, a quanto pare, sono andate nel verso storto. E forse Jonathan ci penserà su due volte, in futuro, prima di imitare il Molleggiato. Chissà come l'avrà presa proprio Celentano...