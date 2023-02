Chiara Ferragni quasi nuda, l'ultima foto da bollino rosso

27 febbraio 2023 a

Chiara Ferragni si mostra in reggiseno nero e micro slip neri anche quelli in uno dei suoi ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram. Senza entrare mai nel merito della presunta crisi con il marito Fedez dopo il bacio in bocca sul palco del Festival di Sanremo con Rosa Chemical, l'imprenditrice digitale e influencer si mette (quasi) a nudo e scrive: "Tra una sfilata e l'altra l'altro giorno ho indossato questo completino di lingerie animalier...".

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti. Molti sono critici rispetto al fatto che la Ferragni sia molto magra. "Non è un bel messaggio farsi vedere quasi nude sapendo che si è molto magre, visto che sei un'influencer, pensaci!!!", si legge. E ancora: "Sei molto bella ma sei dimagrita troppo". E c'è chi la difende: "Tutti a scrivere 'sei troppo magra' o 'Fedez dov’è?'. Ma nessuno che abbia un po’ di empatia per capire che Fedez non sta passando un bel periodo come si è potuto vedere dai suoi video, e che Chiara gli sta vicino e sta dimagrendo per questo pensiero o per cose che noi nemmeno immaginiamo perché anche loro hanno una vita. E non c’entra niente avere o non avere i soldi come se fosse l’unica cosa al mondo che ci rende felici. I commenti infelici teneteli per voi".