Costanzo, chi è il prete dei funerali: "Cosa pensavo di lui"

Quando a venire a mancare è un personaggio del calibro di Maurizio Costanzo, vero e proprio pezzo di storia della televisione italiana, è normale che anche il parroco che celebra i funerali finisce per ricevere una certa attenzione mediatica. Don Walter Insero ha 47 anni, è originario di Caiazzo (provincia di Caserta) e aveva incontrato Costanzo per la prima volta due anni fa.

“Pensavo di trovarmi davanti un giornalista anticlericale - sono state le sue parole durante l’omelia - un po’ un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: è un prete vero? Ci provo, gli ho risposto. Mi colpì perché mi raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia in zona piazza Bologna, e parlò di quanto lavoro fanno le parrocchie sul territorio, riuscendo ad avvicinare le persone fragili, rendendo un servizio spirituale e sociale. E alla fine mi disse: mi sa che dovrò venire da lei…"

“Dottor Costanzo - fu la risposta del parroco - non accetto prenotazioni. E poi mi confidò un desiderio: potere un giorno, quando il Signore lo avrebbe chiamato a sé, pregare per lui”. Don Walter ha inoltre sottolineato che per Costanzo si è chiuso il sipario, ma è solo finito il primo atto: “La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore”.