Ilary Blasi, svelato il segreto: "Abbiamo incontrato Bastian"

Ilary Blasi da qualche tempo sta frequentando Bastian Muller Pettenphol. Ma sul l'uomo che spedito Totti fuori dal campo della vita di Ilary è mistero fitto. E così il settimanale Oggi è andato in missione per scoprire qualcosa in più. Di lui si sa poco, ma a quanto pare apparterrebbe a una famiglia che ha una azienda in Germania. Pare però, come sottolinea Oggi, che il suo ruolo all'interno della azienda si aabbastanza marginale: "È arrivato alle 3 del pomeriggio a lavoro ed è andato via un'ora dopo".



Poi l'appostamento sotto casa da parte dei cronisti che riescono a incontrare per pochi istanti il misterioso Bastian: "Può immaginare quanti meeting abbia", esordisce lui per giustificarsi, sapendo che è tutto il giorno che l’aspettiamo davanti al numero 26 della Poststraße, dove i Pettenpohl hanno casa e officina. E poi: "Per ora abbiamo deciso di non rilasciare interviste". Dove sottinteso è: "Io e Ilary", si legge su Oggi. Ma a dare qualche informazione in più in eraltà è un portiere alla reception dell’Hotel Lorösch di BadOrb: "Bastian conosceva il proprietario che ha rilevato l’albergo dal fallimento, Hüseyin Aktas, e lo ha aiutato a farlo riaprire, dopo che si era fatto un’esperienza in Svizzera nella conciergerie di lusso. I nostri maggiordomi aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette". E Bastian a quanto pare ha davvero svolto la prfessione di maggiordomo per diversi anni. L'unico punto fermo di questa storia. Per il resto è mistero. E forse Ilary un giorno spiegherà chi è davvero quest'uomo che ha sostituito il Pupone nella sua vita.