Fedez, la frase virale di Gerry Scotti: "Lui e gli altri ignoranti"

Roberto Tortora 01 marzo 2023 a

a

a

L’eco delle performances ben poco eleganti di Fedez all’ultimo Festival di Sanremo non si è ancora diradato del tutto: comizi politici sulla nave della Costa Crociere, twerk e bacio hot con Rosa Chemical e, infine, la lite coniugale con Chiara Ferragni. Dalle pagine di NicolaPorro.it, Max Del Papa fa un richiamo ad un’intervista di Gerry Scotti, storico presentatore tv di Mediaset, rilasciata non molto tempo fa al Messaggero e che stroncava il rapper milanese. “Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo – spiega Gerry - Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”.



Fedez e Ferragni travolti dagli insulti: "Sappiamo perché lo state facendo..."

Quest’amara riflessione derivava dalla gaffe di Fedez durante il suo podcast “Il Muschio Selvaggio” in una puntata in cui Gerry Scotti era ospite. Nel momento in cui il presentatore Mediaset, durante il suo intervento, aveva citato Giorgio Strehler, Fedez se n’era infatti uscito con l’infelice domanda: “Chi ca**o è Strehler raga?”. Il video di questa brutta figura ha fatto il giro del web e con il passare del tempo, purtroppo, il buon Gerry ci aveva visto lungo, perché poi Fedez si sarebbe ripetuto in un’inopportuna risata sul tema Emanuela Orlandi e, al futuro Festival di Sanremo, sarebbe uscita fuori tutta l’obbrobriosa esibizione del marito della Ferragni. E la stessa influencer, del resto, dopo un selfie con Liliana Segre al Museo dell’Olocausto, aveva candidamente ammesso di non saperne nulla e di doversi informare. Insomma sia lei che il marito sono personaggi popolarissimi e con un immenso seguito sui social, ma le loro verità vengono assorbite con delle gravi lacune personali sulla storia e la cultura del nostro Paese. Finendo per imbarbarire anche il resto delle persone che prendono per oro colato tutto ciò che dicono. Prima di aprire Instagram, sarebbe opportuno aprire un libro. Anzi, più di uno.