Elly Schlein, "non mi nascondo più": il big della tv dietro la sua ascesa

Si è schierato con Elly Schlein l'attore Lino Guanciale. Oltre a essere il volto del commissario Ricciardi, personaggio nato dalla fantasia di Maurizio De Giovanni (che dal 6 marzo torna su Rai 1 con la seconda stagione) è stato portavoce della mozione Schlein in Abruzzo, la sua regione e in una intervista a il Corriere del Mezzogiorno, si dice "contento", "quando sei in promozione per un progetto entri in un cono d’ombra d’impegni: non ho potuto più seguire la campagna. Ma certo non ho mai fatto mistero di come la penso. La sua vittoria è un’opportunità perché si porta dietro per tanti motivi – carisma, idee, posizioni che ha il coraggio di prendere, la sua appartenenza generazionale - la possibilità di parlare agli elettori del futuro, quelli di cui non parliamo mai. Siamo in un Paese in cui più del 50 per cento delle persone non vota e la maggior parte sono giovanissimi che non hanno intenzione di andarci", sottolinea.

Proprio rispetto ai giovani, prosegue l'attore, "bisogna mettersi al passo con il loro ascolto e credo lei possa fare un lavoro importante nel campo progressista". E le prime mosse della neo segretaria sembrano andare nella giusta direzione. "Bonaccini ha dato prova di essere un politico di razza, carismatico, un ottimo amministratore. Visto come si è comportato dalla prima ora nei confronti di Elly, complimentandosi per la vittoria e dicendo che bisogna lavorare per aiutarla e stare", conclude Guanciale, mi auguro sia lo spirito con cui tutto il partito affronta questo nuovo capitolo della segreteria".